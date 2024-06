Hud kaos na avtocestah zaradi nesreč: vozniki stojijo na štajerki, dolenjki in ljubljanski obvoznici

Dars bo v sklopu zaključka prenove avtocestnega odseka med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani ta konec tedna v noči na nedeljo uvedel popolno zaporo v smeri Kranja. Zapora bo v veljavi od sobote od 22. ure do nedelje do 10. ure. Na avtocestnem omrežju sicer Dars ta konec tedna spet pričakuje povečan promet.