Kaos na primorki: trčilo šest vozil, trije poškodovani

Nov poletni konec tedna, novi zastoji na avtocesti proti Primorski. Za kolone vozil je bila danes dopoldne kriva tudi hujša nesreča med Brezovico in Vrhniko. V smeri Kopra je namreč trčilo pet osebnih in eno kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci in zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.Ljubljanski reševalci so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju nesreče.

Na tem delu še vedno nastajajo zastoji, saj se je pozneje med Vrhniko in Brezovico zgodila še nesreča v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas.

https://www.facebook.com/promet1970/photos/a.107615454415358/745935530583344/?type=3