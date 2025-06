Čez en mesec bo minilo pet let od požara avtomobila na parkirišču pred blokom na Samostanski ulici 5 v Kamniku, ki je ne le prestrašil in ogrozil življenja stanovalcev, ampak jim tudi povzročil materialno škodo. Že policisti so za dejanji, prvič 27., drugič pa 29. julija, ko je pred blokom zagorelo še drugo vozilo, kmalu osumili danes 26-letnega Jakoba Herzoga. Da so imeli prav, so v naslednjih letih potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. 3 leta in 10 mesecev zapora mora prestati. V prvo mu je uspelo s sodišča oditi prost obtožb, ker da je bilo premalo dokazov za obsodilno sodbo. No, v d...