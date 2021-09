Kamion zapeljal čez kolesarja, truplo predali prestojnim skužbam

Ob 15.49 je na Glavarjevi cesti v Komendi tovorno vozilo zapeljalo čez kolesarja, ki je na kraju dogodka podlegel poškodbam. Gasilci PGD Most in Kamnik so truplo rešili izpod kamiona in ga predali pristojnim službam, piše uprava za zaščito in reševanje.

