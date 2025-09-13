Kamera posnela vse: 36-letni Tunizijec obsojen na leto zapora

Le kaj vse bi iz hiše na Idrijski ulici v Ljubljani 3. maja še odnesel 36-letni tunizijski državljan Mohamed Khobaeb Mzoughi, če ga solastnik hiše Urban V. ne bi zalotil. Na daljavo ga je opazoval s pomočjo t. i. pametnega videonadzornega sistema, ki ga je, medtem ko je užival na morju, obvestil, da se nekdo potika po hiši. Policisti so Tunizijca, ki že več let živi v Sloveniji, tako prijeli ravno v trenutku, ko je zapuščal hišo skozi garažna vrata.

Kot je bilo mogoče videti na posnetku videonadzorne kamere, nameščene v garaži, je z desne roke takrat res nekaj odvrgel, a ne nahrbtnika z vlomilskim orodjem, kot je v uradnem zaznamku zapisal eden od policistov. Ta je na sodišču pojasnil takole: »Očitno so moji možgani to, kar je odvrgel, povezali s tem, da gre za nahrbtnik.« Pa tudi, da je za »policista, ko pride na kraj dogodka, zelo pomembno, da ugotovi, kaj ima oseba v rokah, vendar je bilo glede na situacijo zame bolj pomembno to, da sem pazil na to, ali bo zbežal ali ne«.

99 evrov mora povrniti oškodovancu.

Torej, vse, kar je 36-letniku uspelo odnesti iz hiše, so bili ključi vozila audi A4. A kot je poudarjal njegov zagovornik Rok Petrič, so ti »pripadali starejšemu, nevoznemu vozilu audi«. Zato je dvomil, da bi v tem primeru šlo za tako veliko vrednost, da bi obtoženemu lahko očitali kaznivo dejanje velike tatvine. Tožilka Maja Ulčar je zatrjevala nasprotno. Poudarila je, da je vlomil skozi dvoja vrata in da v hišo zagotovo ni prišel z namenom, da bi vzel neki predmet majhne vrednosti. Prepričana je bila, da si zasluži leto zaporne kazni.

Posnele so ga videonadzorne kamere. Fotografija je simbolična. FOTO: Kangestudio/Getty images

Škodo morata še dokazati

Temu je na koncu pritrdila ljubljanska okrožna sodnica Tina Lesar. To, koliko so bili dejansko vredni ključi avtomobila, ni pomembno, saj obtoženi ni mogel vedeti, koliko bi si z njimi lahko pomagal, je menila. »Upoštevati je treba enotno ravnanje. Da je potem, ko je vzel ključe, še zraven iskal vrednejše stvari. Hodil je po stanovanju,« je poudarila in še: »Pri izvrševanju kaznivega dejanja ga je predčasno zmotil alarm.«

Po drugi strani pa sodišče z gotovostjo ni moglo ugotoviti, kolikšno škodo je povzročil Mzoughi. Oškodovanca sta namreč predložila le »en predračun in ni jasno, ali sta to onadva sploh plačala«. Jasno ni niti to, ali so bila vrata, skozi katera je obtoženi vlomil, tako poškodovana, da jih je bilo treba zamenjati. Urbanu V. je zato priznala le 99 evrov, za kolikor se, kot je dokazala obramba, na trgu že da dobiti nov kodirni avtomobilski ključ z daljinskim upravljanjem. Za preostalih 4500 evrov pa je njega in njegovega brata Klemna napotila na pravdo. Tudi kar se tiče ugotavljanja škode na kamerah. Obtoženi je namreč pred odhodom iz hiše razbil kamero v garaži in poškodoval še kamero v jedilnici.

Enoletna zaporna kazen se sodnici zdi povsem primerna kazen. Predvsem zaradi obtoženčeve predkaznovanosti ter »nonšalantnega in predrznega« izvrševanja kaznivega dejanja. »Če bi imel možnost še dlje ostati v stanovanju, bi zagotovo vzel še kaj drugega,« ne dvomi sodnica. Sklenila je še, da ji drugega, kot da mu pripor podaljša do pravnomočnosti sodbe, tudi ne preostane.