Kam je izginila Tea (13)? Nazadnje so jo videli ob 13. uri

Neznano kam je odšla Tea Jurič, stara 13 let, iz okolice Ptuja. Pogrešana je bila nazadnje videna ob 13. uri, ko naj bi bila v šoli.

Osebni opis

Tea je visoka približno 161 cm, srednje postave, daljših svetlih rjavih las čez ramena, modrih oči. Trenutno oblečena oblačila niso znana. Je pa večinoma nosila oblačila črne barve in črne puloverje s kapuco. Danes bi lahko imela oblečen črni pulover s kapuco in spredaj z napisom Monster in zelenim motivom Monster. Obute ima črne All-starke Converse. S seboj je vzela sivi nahrbtnik z vojaškim motivom.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.