Kam je izginila Jana (26)? Nazadnje so jo videli v četrtek

Policijo so svojci obvestili, da od včeraj pogrešajo 26-letno Jano Ekar iz naselja Puščava v občini Mokronog - Trebelno. V četrtek okoli 13. ure se je od doma, najverjetneje v smeri proti Mokronogu, odpeljala z osebnim avtomobilom mazda, tip 2, temno zelene barve, registrskih oznak NM F5-741.

Pogrešana je visoka okoli 170 cm in ima daljše lase rdeče barve. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v modro majico s kratkimi rokavi, pulover s kapuco roza barve in črne hlače.

Policisti so takoj začeli izvajati številne aktivnosti za njeno izsleditev, vendar je do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi pogrešano ali osebni avtomobil opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.