Policija preklicala iskanje pogrešanega 84-letnika

Policiste PU Koper so obvestili, da pogrešajo 84 letnika, doma iz Ljubljane, ki so ga nazadje videli v Vinjolah pri Luciji.



Zdaj je policija preklicala njegovo iskanje. Pogrešanega so našli v Izoli po obvestilu občanke. Z 84-letnikom je vse v redu, policisti pa izključujejo možnost, da je bil žrtev kaznivega dejanja ali prekrška.



Komentarji: