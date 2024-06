Kam je izginil državljan Bosne, ki začasno biva v Šoštanju?

Od ponedeljka pogrešajo 30-letnega Emraha Hodžića, državljana Bosne in Hercegovine, ki začasno biva v Šoštanju. Visok je okoli 170 centimetrov, ima svetle lase in svetlo brado. Pogrešanega so nazadnje videli v ponedeljek okoli poldneva na avtobusni postaji v Velenju, ko se je z avtobusom odpeljal v Bosno in Hercegovino, so sporočili s PU Celje.

Policija prosi vse, ki so ga morebiti videli ali vedo, kje bi lahko bil, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Velenje 03 898 61 00, ali na številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.