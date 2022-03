Kakšno srečo v nesreči je imel 21-letnik: vlak trčil v avto, ki ga je odbilo čez progo (FOTO)

V petek okoli 7. ure zjutraj je v naselju Štefan pri Trebnjem vlak trčil v osebni avtomobil.

Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Novega mesta pripeljal potniški vlak. Vlak je trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je odbilo čez progo.

Mladega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov mu bodo policisti izdali plačilni nalog.