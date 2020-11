Kranjski policisti so v četrtek obravnavali nenavaden primer. Ni šlo za kaznivo dejanje ali prekršek, je pa nekdo pod vplivom alkohola zamešal vozila in se usedel v napačno.



»Prosimo, ne pijte alkohola, če potem ne veste, kaj delate, in ne bodite presenečeni, če v vozilu, ki ga niste zaklenili, opazite koga drugega. Pod nobenim pogojem pa pod vplivom alkohola ne vozite,« so sporočili iz PU Kranj.