Zvezdnika šova Kmetija skušali ubiti? V požaru mu je zgorelo vse (FOTO in VIDEO)

Nekdanji udeleženec resničnostnega šova Kmetija Jan Knez ima za sabo strašno noč. Kot je razkril na družabnih omrežjih, mu je ponoči ogenj vzel vse, kar je imel, hkrati pa trdi, da naj bi nanj tudi streljali.

»Ljubi bog, pomagaj. Z Miškom sva pogorela. Med spanjem so naju požgali trije zamaskirani moški, proti meni pa dva strela,« je zapisal in dodal, da je zgorelo vse in da je za las ušel dvema streloma, ki naj bi bila sprožena vanj.

Na spletni strani uprave za zaščito piše, da je požar v Čebelarski ulici v naselju Morje izbruhnil ob 1.43. Poročajo, da je zagorela stanovanjska hiša, požar pa se je nato razširil še na nadstrešek in osebno vozilo pod njim. Gasilci PGD Rače, Fram, Podova in Spodnja in Zgornja Gorica so ogenj pogasili. Požar je uničil nadstrešek in osebno vozilo, zelo poškodovana pa je tudi stanovanjska hiša.

Knez je o težavah, ki naj bi jih imel s sovaščani, tarnal že pred mesecem dni in prosil sovaščane, naj se ne spravljajo nanj in na njegovega srnjačka.

