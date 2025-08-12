TATVINA

Kakšna predrznost moškega na avtobusu, ukrepali so blejski policisti

Storilec izkoristil odsotnost voznika
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. Č.
12.08.2025 ob 19:22
N. Č.
12.08.2025 ob 19:22

Poslušajte

Čas branja: 0:43 min.

Blejski policisti so bili v nedeljo okoli 15. ure obveščeni o tatvini denarnice na avtobusu. Po zbranih podatkih je storilec izkoristil trenutek, ko je voznik na avtobusni postaji zapustil svoje mesto in s potnikom odšel do prostora za prtljago. Med njegovo odsotnostjo je z voznikovega prostora ukradel denarnico.

Z dejanjem je povzročil podjetju materialno škodo v višini nekaj sto evrov. Policisti še naprej zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tatvina kraja avtobus policija PU Kranj

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.