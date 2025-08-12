Kakšna predrznost moškega na avtobusu, ukrepali so blejski policisti

Blejski policisti so bili v nedeljo okoli 15. ure obveščeni o tatvini denarnice na avtobusu. Po zbranih podatkih je storilec izkoristil trenutek, ko je voznik na avtobusni postaji zapustil svoje mesto in s potnikom odšel do prostora za prtljago. Med njegovo odsotnostjo je z voznikovega prostora ukradel denarnico.

Z dejanjem je povzročil podjetju materialno škodo v višini nekaj sto evrov. Policisti še naprej zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.