Eden napihal več kot štiri promile

Policisti postaje PP Murska Sobota so med vikendom izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Odkrili so sedem kršitev alkoholiziranosti, pri katerih je bila koncentracija alkohola v izdihanem zraku višja od 0,52 mg/l. Rekorder je imel 2,09 mg alkohola v litru izdihanega zraka, prekoračil pa je tudi dovoljeno hitrost v naselju. Policisti so zaznali še voznika osebnega avtomobila, ki je vozil vozilo pod vplivom prepovedanih drog. Pod vplivom alkohola je bil tudi voznik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljena.

»Zoper vse voznike so bili podani obdolžilni predlogi na pristojno okrajno sodišče. Policisti ponovno pozivamo vse udeležence v cestnem prometu vozite previdno ter zbrano, hitrost vožnje prilagodite razmeram na cesti, uporabljajte varnostne pasove, med vožnjo ne telefonirajte in vozite psihofizično sposobni za vožnjo vozil v cestnem prometu. Posebna pozornost naj bo namenjena pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih motornih vozil. Le na tak način bo vsak dal svoj prispevek k večji varnosti na naših cestah,« so sporočili iz PU Murska Sobota.