Kaj takšnega se še ni zgodilo: poglejte, kaj sta prevažala (FOTO)

Delavci finančne uprave so v torek med obravnavo tovornega vozila naleteli na neverjetno odkritje. Vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami sta upravljala dva tujca, ki nista imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri pregledu vozila pa so odkrili kar 75 kartonastih škatel, ovitih v folijo, ki so vsebovale kar 11 ton drobno rezanega tobaka. Tovorno vozilo je bilo namenjeno v smeri proti Mariboru.

Odkritje na tovornem vozilu. FOTO: Furs

Na Fursu poročajo, da gre za največji zaseg oz. odkritje do sedaj, saj bi ob prodaji navedene količine tobaka na črnem trgu, kamor je bil tovor namenjen, državni proračun bil oškodovan za najmanj 1.800.000 evrov (trošarina in DDV). Zaseženo blago bo šlo v uničenje, so še dodali.

V nadzoru so odkrili kar 10 kršitev različnih zakonskih določb, zaradi česar bodo uvedeni prekrškovni postopki.