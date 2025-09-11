NEVERJETNO

Kaj takega pa še ne! Prodajalki v Piranu v glavo vrgel melono

Na Šmarski cesti je moški pristopil do stojnice.
Fotografija: Fotografija je simbolična.  FOTO: Jure Erzen/Delo
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična.  FOTO: Jure Erzen/Delo

N. Č.
11.09.2025 ob 15:52
11.09.2025 ob 16:21
N. Č.
11.09.2025 ob 15:52
11.09.2025 ob 16:21

V sredo ob 12.39 so piranski policisti posredovali na Šmarski cesti v Piranu, kjer je pomoč poklicala 43-letna prodajalka sadja. Prijavila je, da je do stojnice pristopil moški ter se razburil zaradi ob stojnici parkiranih vozil. V jezi je začel premetavati sadje, nato pa je prodajalki v glavo vrgel melono.

Po dejanju se je moški s kraja dogodka odpeljal z osebnim avtomobilom v smeri Kopra. Policisti so ugotovili, da je lastnik vozila 33-letni moški iz okolice Izole. Zoper njega sledi hitri postopek.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Piran PU Koper policija napad sadje

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Izbrano za vas

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.