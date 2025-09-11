Kaj takega pa še ne! Prodajalki v Piranu v glavo vrgel melono

V sredo ob 12.39 so piranski policisti posredovali na Šmarski cesti v Piranu, kjer je pomoč poklicala 43-letna prodajalka sadja. Prijavila je, da je do stojnice pristopil moški ter se razburil zaradi ob stojnici parkiranih vozil. V jezi je začel premetavati sadje, nato pa je prodajalki v glavo vrgel melono.

Po dejanju se je moški s kraja dogodka odpeljal z osebnim avtomobilom v smeri Kopra. Policisti so ugotovili, da je lastnik vozila 33-letni moški iz okolice Izole. Zoper njega sledi hitri postopek.