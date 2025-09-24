Kaj se je zgodilo z mladoletnico, ki naj bi na obrobju Ljubljane pokončala mamo? Imamo odgovor policije

11. septembra so ljubljanske policiste obvestili, da je bila na območju Sostrega v Ljubljani v stanovanjski hiši najdena mrtva 46-letna ženska. Kot pravijo naši dobro obveščeni viri, naj bi se tragični dogodek odvil med pokojno mamo in hčerjo, po neuradnih navedbah naj bi pokojnica imela na telesu več vbodov z nožem.

Kakšna usoda je zdaj doletela srednješolko, ki je z ostrim predmetom dvignila roko nad 46-letno mamo, smo naslovili na Policijsko upravo Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je pojasnil, da so zanjo odredili pripor.

»Glede vašega vprašanja vam lahko povemo, da je bila osumljena oseba, v petek, 12. septembra 2025, s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor.«

Policija več informacij zaradi interesa preiskave ne more podati, ko bo znano več, vas obvestimo.

Nastanjena v mladoletniškem zaporu v Radečah

Ker gre za mladoletno osebo, je po odločitvi sodišča nastanjena v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje – enota Radeče, kjer prestajajo pripor in kazen mladoletniki z območja celotne Slovenije.

