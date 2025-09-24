Kaj se je zgodilo z mladoletnico, ki naj bi na obrobju Ljubljane pokončala mamo? Imamo odgovor policije

Galerija
11. septembra so ljubljanske policiste obvestili, da je bila na območju Sostrega v Ljubljani v stanovanjski hiši najdena mrtva 46-letna ženska. Kot pravijo naši dobro obveščeni viri, naj bi se tragični dogodek odvil med pokojno mamo in hčerjo, po neuradnih navedbah naj bi pokojnica imela na telesu več vbodov z nožem.
Kakšna usoda je zdaj doletela srednješolko, ki je z ostrim predmetom dvignila roko nad 46-letno mamo, smo naslovili na Policijsko upravo Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je pojasnil, da so zanjo odredili pripor.
»Glede vašega vprašanja vam lahko povemo, da je bila osumljena oseba, v petek, 12. septembra 2025, s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor.«
Policija več informacij zaradi interesa preiskave ne more podati, ko bo znano več, vas obvestimo.
Ker gre za mladoletno osebo, je po odločitvi sodišča nastanjena v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje – enota Radeče, kjer prestajajo pripor in kazen mladoletniki z območja celotne Slovenije.
