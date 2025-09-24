  • Delo d.o.o.
UMRLA NASILNE SMRTI

Kaj se je zgodilo z mladoletnico, ki naj bi na obrobju Ljubljane pokončala mamo? Imamo odgovor policije

Smrt je bila posledica nasilnega dejanja.
Zgodilo se je v domači hiši. FOTO: Dejan Javornik
Zgodilo se je v domači hiši. FOTO: Dejan Javornik
A. G.
 24. 9. 2025 | 16:50
1:28
A+A-

11. septembra so ljubljanske policiste obvestili, da je bila na območju Sostrega v Ljubljani v stanovanjski hiši najdena mrtva 46-letna ženska. Kot pravijo naši dobro obveščeni viri, naj bi se tragični dogodek odvil med pokojno mamo in hčerjo, po neuradnih navedbah naj bi pokojnica imela na telesu več vbodov z nožem

Kakšna usoda je zdaj doletela srednješolko, ki je z ostrim predmetom dvignila roko nad 46-letno mamo, smo naslovili na Policijsko upravo Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je pojasnil, da so zanjo odredili pripor.

»Glede vašega vprašanja vam lahko povemo, da je bila osumljena oseba, v petek, 12. septembra 2025,  s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor.«  

Policija več informacij zaradi interesa preiskave ne more podati, ko bo znano več, vas obvestimo. 

Nastanjena v mladoletniškem zaporu v Radečah

Ker gre za mladoletno osebo, je po odločitvi sodišča nastanjena v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje – enota Radeče, kjer prestajajo pripor in kazen mladoletniki z območja celotne Slovenije.

image_alt
V nečaka Petra več krogel, eno Avgust prihranil zase: »Nekaj v zvezi z zemljo, a ne vem točno, kaj so imeli« (FOTO)

image_alt
Družinska tragedija: elektrika ubila očeta in sina

image_alt
Preden je Irena zabodla znanega športnega novinarja, jo je surovo pretepel

18:11
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Jutrišnji dan bo razgalil skrite resnice – ste pripravljeni?

Astrološki vpogled za 25. september 2025.
Delo UI24. 9. 2025 | 18:11
18:00
Ona  |  Stil
UPOŠTEVAJTE JIH

Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Seks ni samo vprašanje orgazma, temveč celotna izkušnja povezovanja in uživanja s partnerjem.
24. 9. 2025 | 18:00
18:00
Nedeljske novice
BEGUNJE

Gasilci: danes tekmovalci, jutri reševalci

Za nami sta 26. državno tekmovanje pionirjev in mladincev v gasilski orientaciji ter 22. državno tekmovanje gasilcev pripravnikov, bilo je kar 199 ekip.
24. 9. 2025 | 18:00
17:33
Šport  |  Timeout
V SLOVO

Pokojni Nikola Pilić je bil eden ključnih ljudi na začetku kariere Novaka Đokovića (FOTO)

Na Reki je v starosti 87 let umrl velik teniški strokovnjak.
24. 9. 2025 | 17:33
17:25
Bulvar  |  Domači trači
ISKRENA

Romantična mladoporočenca: Tina razkrila, zakaj hoče, da ima njen Robert lepe in čiste žile ...

Robert Golob in Tina Gaber Golob glede skupne prihodnosti nimata kakšnih zapletenih želja.
24. 9. 2025 | 17:25
17:19
Novice  |  Svet
MODERNO OROŽJE

Rusko orožje tihotapijo tudi skozi Slovenijo: razkrili povezavo med Putinom in italijansko mafijo

Italija menda postaja skladišče orožja.
24. 9. 2025 | 17:19

