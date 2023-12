Kaj se je ponoči dogajalo na Godeževi ulici? Več oseb odpeljali v UKC Ljubljana

Danes ob 2.32 je v Godeževi ulici v Ljubljani v kletnih prostorih stanovanjskega objekta zaradi napake na plinski peči nastajal ogljikov monoksid. Zaradi slabega počutja so se stanovalci umaknili na prosto.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in opravili meritev prisotnosti plina, pri čemer prisotnosti zemeljskega plina ni bilo zaznati. Reševalci NMP so na kraju opravili pregled oseb in jih prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

