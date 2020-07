Včeraj ob 23.36 sta ob večstanovanjskem objektu na Povšetovi ulici ob Ljubljanici zagoreli vrtičkarski baraki, ki sta bili medsebojno oddaljeni 20 metrov. Ena je bila velikosti 4 krat 3 metre, druga 2 krat 2 metra. Obe baraki in različno orodje v njih so pogoreli.



Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili in z večjo količino vode prelili žarišča, poroča uprava za zaščito in reševanje.