Po nesreči našli težje poškodovano osebo

V petek okoli 22. ure je voznik osebnega vozila vozil od Kamnika proti Motniku ter v desnem ovinku zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v pravilno vozečo voznico osebnega vozila. PU Ljubljana poroča: »Ob prihodu policistov je tam bila lažje poškodovana voznica osebnega vozila. S kraja nesreče je bila odpeljana z reševalnim vozilom. Povzročitelj prometne nesreče je pred tem že odšel. V bližini kraja nesreče so policisti izsledili težje poškodovano osebo, ki se je poškodovala pri padcu v globino in je bila prav tako odpeljana z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana.«



Preiskava še poteka, policisti pa bodo, ko bodo ugotovili, kaj se je zgodilo, ustrezno ukrepali.

