HITRO PRIJET

Kaj se je dogajalo usodnega 13. avgusta, ko je na parkirišču udaril Sebastjan Brajdič?

Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Fotografija: Sebastjan Brajdič FOTO: Policija
Odpri galerijo
Sebastjan Brajdič FOTO: Policija

M. U.
19.08.2025 ob 08:55
M. U.
19.08.2025 ob 08:55

Poslušajte

Čas branja: 1:44 min.

Pred dnevi smo že poročali, da so novomeški policisti v okviru preiskave ropa, do katerega je prišlo na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu, iskali 22-letnega Sebastjana Brajdiča iz Novega mesta. Osumljencu kaznivega dejanja so odvzeli prostost in ga pridržali.

Kaj se je dogajalo usodnega 13. avgusta? 

V noči na 13. avgust so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika. Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon ter po dejanju pobegnili s kraja. Enega izmed oškodovancev so pretepli in mu povzročili telesne poškodbe, zaradi katerih je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico. Novomeški policisti so ob tem ugotovili, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen prav Sebastjan Brajdič.

Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.

Na PU Novo mesto smo preverili, ali so proti Brajdiču že vložili kazensko ovadbo in ali so po pozivu občanom, da jim posredujejo informacije o ropu, dobili kakšne koristne podatke.

»Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa po drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem odstavku 122. člena KZ-1,« odgovarjajo možje v modrem.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

rop PU Novo mesto policija mladoletnik Sebastjan Brajdič

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.