Kaj se je dogajalo usodnega 13. avgusta, ko je na parkirišču udaril Sebastjan Brajdič?

Pred dnevi smo že poročali, da so novomeški policisti v okviru preiskave ropa, do katerega je prišlo na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu, iskali 22-letnega Sebastjana Brajdiča iz Novega mesta. Osumljencu kaznivega dejanja so odvzeli prostost in ga pridržali.

Kaj se je dogajalo usodnega 13. avgusta?

V noči na 13. avgust so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika. Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon ter po dejanju pobegnili s kraja. Enega izmed oškodovancev so pretepli in mu povzročili telesne poškodbe, zaradi katerih je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico. Novomeški policisti so ob tem ugotovili, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen prav Sebastjan Brajdič.

Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.

Na PU Novo mesto smo preverili, ali so proti Brajdiču že vložili kazensko ovadbo in ali so po pozivu občanom, da jim posredujejo informacije o ropu, dobili kakšne koristne podatke.

»Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa po drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem odstavku 122. člena KZ-1,« odgovarjajo možje v modrem.