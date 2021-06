Kaj se je dogajalo na Obali? Obračun z žensko, grožnje in kričanje

V ponedeljek popoldne in zvečer so imeli možje postave na Obali veliko dela z nasilneži in srboriteži.



Popoldan je na parkirišču v Luciji 29-letnik iz Kočevja na osebnem avtomobilu 18-letnice iz Kranja poškodoval vzvratno ogledalo in ji razbil mobilni telefon Iphone 12. S tem ji je povzročil za 1.300 evrov škode. Med sporom je z žensko tudi fizično obračunal. Zoper moškega bodo policisti napisali kazensko ovadbo zaradi poškodovanje tuje stvari, zaradi kršitve javnega reda in miru pa mu je bil izdan plačilni nalog.



Zvečer so policisti posredovali v avtokampu Lucija, kjer je pijan 39-letnik kršil javni red in mir. Moški je kričal in grozil s pretepom zaposlenim, ker mu niso hoteli postreči z alkoholnimi pijačami. Ker ni upošteval ukaza policistov, da preneha s kršitvijo, je bilo zanj odrejeno pridržanje. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.



Ponoči so policisti posredoval v stanovanju v Kopru, kjer je v odklenjeno stanovanje vstopil 35-letni moški, ki je bil pod vplivom psihoaktivnih snovi. Kršitelj ni upošteval ukazov policistov, da zapusti stanovanje, prav tako pa je grozil, da bo obračunal z lastnikom stanovanja, zato je bilo zanj odrejeno pridržanje in izdan plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda ni mira.

