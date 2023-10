Kaj se dogaja? Zgorela kar dva gospodarska objekta s sončno elektrarno (FOTO)

Danes, ob 12.54 je v Spodnji Kapli, v občini Podvelka, zagorelo gospodarsko poslopje, na katerem je bila nameščena sončna elektrarna. Kot je še poročala Uprava RS za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci PGD Kapla, PGD Brezno-Podvelka, PGD Ožbalt in FF Oberhaag iz Avstrije.

Tudi v Črnomlju pogorel gospodarski objekt s sončno elektrarno

V naselju Desinec v občini Črnomelj je nekje po 13. uri prav tako zagorel gospodarski objekt s sončno elektrarno. Gasilci so požar omejili in pogasili, objekt, v njem skladiščeni kmetijski stroji ter osebno vozilo pa so uničeni. Na kraju dogodka so reševalci oskrbeli tudi poškodovano osebo, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po podatkih uprave so v gašenju objekta pomagali gasilci iz Črnomlja in več okoliških gasilskih društev.

Gasilci so preprečili še večjo materialno škodo. FOTO: Pgd Brezno-podvelka