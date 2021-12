Kaj se dogaja? V zadnjem dnevu številni vlomi v stanovanja po Ljubljani

V zadnjem obdobju na območju Policijske uprave Ljubljana opažajo vsakodnevno povečanje števila vlomov v stanovanjske in poslovne objekte. Večina teh vlomov se zgodi med 17. in 20. uro, ko se stemni, večina stanovalcev pa je še odsotnih od doma, delovna mesta pa prazna.

Samo v zadnjem dnevu se je na območju PU Ljubljana zgodilo deset vlomov:

• V Pirničah je bilo vlomljeno v hišo, od koder je bil odtujen nakit in gotovina. Škoda znaša okoli 1500 evrov.

• V Medvodah je bilo vlomljeno v hišo, od koder je bil odtujen denar in nakit. Škoda znaša okoli 5000 evrov.

• V Mostah je bilo vlomljeno v hišo, od koder je bila odtujena gotovina in nakit. Škoda znaša okoli 1000 evrov.

• V Grosupljem je bilo vlomljeno v hišo, od koder je bil odtujen nakit in ure. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

• Na Viču je bilo vlomljeno v novogradnjo, od koder je bila odtujena elektro oprema. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

• Na Viču je bilo vlomljeno v hišo, od koder je bila odtujena gotovina in nakit. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

• Za Bežigradom je bilo vlomljeno v dve kleti, od koder so bila odtujena tri kolesa znamke Scott in Fuji. Skupna škoda znaša okoli 1700 evrov.

• Na območju Viča je bilo vlomljeno v skladišče, od koder je bilo odtujeno orodje in gradbeni material. Škoda znaša okoli 10000 evrov.

• V Kamniku je bilo vlomljeno v trgovino, od koder je bila odtujena blagajna z gotovino. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

• Na območju Viča je bilo vlomljeno v delavnico, od koder je bilo odtujeno orodje. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

Poskrbite za svoje imetje

Med vašo odsotnostjo imajo namreč storilci več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujete in vzpostavite občutek, da je v hiši oziroma pisarni vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit ...) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi, svetujejo na policiji.

Že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave ...) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.

Če pa ostanete doma, zaklepajte vrata. Četudi boste »stopili samo za vogal«, hišo ali stanovanje vedno zaklenite, ključ pa vzemite s sabo.

V primeru nenapovedanih obiskovalcev, jih imejte ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., od njih vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Če postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca oziroma osebe, ki se sumljivo vedejo v okolici objektov, pa na policiji svetujejo, da o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.