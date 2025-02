Kaj se dogaja v Sloveniji? V Mirnu ukradli vrhnji del semaforja, na gradbišču pri Šmarjah poškodovali dva

Na gradbišču lokalne ceste med Šmarjami in Pučami je neznanec preko noči prevrnil in poškodoval dva premična semaforja. Podjetje, ki izvaja obnovitvena dela na omenjenem odseku ceste, je oškodoval za 5600 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Vzel zgornji del semaforja in odšel neznano kam

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v nedeljo ob 9.53, obravnavali tatvino na škodo gospodarske družbe na cestnem gradbišču na območju Mirna. Tako je neznani storilec iz sobote na nedeljo prišel do prenosnega semaforja, ki je bil postavljen na cestnem gradbišču, odstranil vijake, s katerimi je zgornji del semaforja pritrjen na nosilec in zgornji del semaforja odstranil z nosilca.

Neznani storilec je vzel omenjeni zgornji del semaforja in odšel neznano kam. S tem dejanjem je bila gospodarski družbi povzročena materialna škoda za okoli 1600 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.