Kaj se dogaja v Šiški?! Ponoči je spet prišlo do streljanja

Ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o pokih, podobni pokom iz orožja na območju Šiške. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki na kraju niso zaznali nobene osebe. So pa policisti na kraju našli manjše število tulcev.

Po do sedaj zbranih obvestilih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanju vseh okoliščin dogodka, med drugim ali gre za uporabo pravega ali t.i. »plašilnega« orožja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

To pa ni edini tovrstni primer v zadnjih dneh. Pred manj kot tednom dni, se je – prav tako na območju Šiške – zgodil skoraj identični incident. Stanovalci so slišali več pokov, policisti pa ob prihodu niso našli nobene osebe, ki bi bila povezana z dogodkom. So pa prav tako našli več število tulcev.