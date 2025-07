Kaj se dogaja v Sevnici? Vlomili v kar tri cerkve in odnesli denar

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 83 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 264 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so kršitelju cestno prometnih predpisov zasegli avtomobil.

Posredovali so zaradi 12-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

V noči na 22. julij so v Sevnici neznanci vlomili v tri cerkve. Iz dveh objektov so odtujili manjšo količino denarja, z vlomi pa so povzročili za okoli 1.000 evrov škode.