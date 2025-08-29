Kaj se dogaja v Mariboru? V eni noči oropali dva človeka, en pristal v bolnišnici

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je imel v četrtek naporno noč. V razmaku manj kot ene ure, ob 22.30 in 23.20, so policisti prejeli kar dve prijavi kaznivega dejanja ropa na območju Policijske postaje Maribor I.

Kot so sporočili s policije, so neznani storilci v obeh primerih z uporabo sile napadli oškodovanca, stara 31 in 42 let. Obema so nasilno odtujili denar in dokumente.

Dogodki so se končali boleče predvsem za enega, saj je utrpel telesne poškodbe. Zaradi resnosti poškodb je moral poiskati pomoč v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.

Policija išče storilce

Policisti so opravili ogled krajev obeh kaznivih dejanj ter zbrali potrebna obvestila. Preiskava je v polnem teku, kriminalisti pa nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil, da bi izsledili storilce teh drznih ropov.