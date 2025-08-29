STRAŠNO

Kaj se dogaja v Mariboru? V eni noči oropali dva človeka, en pristal v bolnišnici

Neznani storilci so v obeh primerih z uporabo sile napadli oškodovanca, stara 31 in 42 let.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist, Slovenske novice
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist, Slovenske novice

N. Č.
29.08.2025 ob 08:29
29.08.2025 ob 08:30
N. Č.
29.08.2025 ob 08:29
29.08.2025 ob 08:30

Poslušajte

Čas branja: 1:16 min.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je imel v četrtek naporno noč. V razmaku manj kot ene ure, ob 22.30 in 23.20, so policisti prejeli kar dve prijavi kaznivega dejanja ropa na območju Policijske postaje Maribor I.

Kot so sporočili s policije, so neznani storilci v obeh primerih z uporabo sile napadli oškodovanca, stara 31 in 42 let. Obema so nasilno odtujili denar in dokumente.

Dogodki so se končali boleče predvsem za enega, saj je utrpel telesne poškodbe. Zaradi resnosti poškodb je moral poiskati pomoč v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.

Policija išče storilce

Policisti so opravili ogled krajev obeh kaznivih dejanj ter zbrali potrebna obvestila. Preiskava je v polnem teku, kriminalisti pa nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil, da bi izsledili storilce teh drznih ropov.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

rop Maribor policija PU Maribor

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.