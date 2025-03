Kaj se dogaja v Ljubljani?! Val vlomov na območju Šiške, Bežigrada, Most in Viča

Ljubljanski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali več vlomov na območju prestolnice, v treh primerih pa uspeli prijeti osumljence.

V Šiški so vlomili v tri objekte, in sicer novogradnjo, gradbišče in skladišče, od koder so neznanci odnesli gradbeni material ter električne vodnike. Skupna škoda znaša več tisoč evrov. V Mostah je storilec vlomil v klet in ukradel električno orodje ter aparate, škoda je okoli 1.000 evrov.

Za Bežigradom je bilo vlomljeno v lokal, odtujen je bil denar (škoda okoli 100 evrov). Na Viču so vlomili v trgovino in ukradli cigarete, povzročena škoda je ocenjena na 4.000 evrov.

Tri nepridiprave ujeli

Na Viču so policisti sinoči zalotili vlomilca pri kraji industrijskega sesalca z gradbišča in mu odvzeli prostost. Ukradeni predmet so vrnili lastniku.

V Mostah so policisti razkrili torkov vlom v gostinski lokal in prijeli dva državljana Srbije.

Na Metelkovi ulici je mladoletnik iz žepa oškodovanca ukradel denar, nato pa ga pri poskusu zadržanja udaril. Policija ga je hitro izsledila in mu odvzela prostost, denar pa vrnila lastniku.

Policija poziva občane, naj sumljiva ravnanja nemudoma prijavijo na 113 ali anonimno na 080 1200.