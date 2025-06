V Kopru črn dim, posredovali gasilci! Nastala večja materialna škoda (VIDEO)

Danes ob 16.35 so bili policisti obveščeni o požaru na območju nekdanje čistilne naprave Marjetice Koper v Serminu, natančneje na lokaciji zbiranja odpadkov. Kot so za javnost sporočili s Policijske uprave Koper, je zagorelo plastično ohišje kemičnega filtra za delovanje čistilne naprave.

Požar so kmalu po prejetem obvestilu začeli gasiti gasilci Gasilske brigade Koper, ki so ogenj hitro lokalizirali in omejili. Po ogledu kraja dogodka in zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da nevarnosti za onesnaženje okolja ni bilo, saj so bile kemikalije iz filtra odstranjene že oktobra 2024, sama čistilna naprava pa od decembra istega leta ne obratuje več.

Kljub temu je po prvih ocenah na objektu nastala večja materialna škoda. Območje sicer ni naseljeno, zato po podatkih policije ni bilo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi. Policisti bodo po zaključenem preiskovalnem postopku s svojimi ugotovitvami seznanili pristojno državno tožilstvo.