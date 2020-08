Kaj se dogaja? V kombiju prevažal kar 43 migrantov

Število nelegalnih prehodov se je začelo strmo povečevati. FOTO: Policija

V nedeljo nekaj pred 20. uro so policisti na območju Snežnika ustavili kombi z bolgarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 39-letni državljan Bolgarije.Ugotovili so, da v vozilu prevaža 43 tujih državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.Postopki s tujci še potekajo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bila odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.Tihotapca migrantov so ujeli dva dni za tem, ko je policija v petek na Škofljici ustavila tovorno vozilo , v katerem je 41-letni državljan Španije v tovornem delu prevažal kar 53 državljanov Pakistana. Prebežnike je prevažal v nečloveških razmerah, nevarnih za življenje.V zadnjem času policisti vse pogosteje poročajo o številnih prijetjih tihotapcev in odkritjih nelegalnih prebežnikov. V obdobju od 1. januarja do 31. julija letos so policisti na območju Slovenije obravnavali 7.409 nelegalnih prehodov državne meje, lani so jih v istem obdobju 7.504. Število se je zmanjšalo za 1,3 odstotka.Najpogosteje so bili obravnavani državljani Maroka in Pakistana, ki predstavljajo polovico vseh nelegalnih migrantov. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam, kažejo podatki policije.