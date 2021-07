Kaj se dogaja? V Izoli še ena smrt v morju

Tako kot že dvakrat v minulih nekaj dneh so reševalci v Izoli obravnavali novo smrt v morju. Kot so sporočili iz PU Koper, so včeraj ob 11. uri pri plaži Delfin v Izoli iz vode potegnili 85-letno žensko, slovensko državljanko. Kljub oživljanju ji niso mogli več pomagati.Zdravnik je ugotovil, da ni šlo za utopitev, temveč je bil vzrok smrti zastoj srca. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom obvestili državno tožilstvo.Praktično na istem mestu so v ponedeljek obravnavali smrt 77-letnega moškega, v petek pa se je pri ladjedelnici utopila 61-letnica.