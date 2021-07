Kaj se dogaja v gorah? Vrstijo se helikopterska reševanja

Gorski reševalci imajo polne roke dela. Iz PU Kranj so sporočili, da so se v zadnjem dnevu vrstila reševanja v gorah – včeraj je ekipa za helikoptersko reševanje reševala enkrat, danes že dvakrat.



V sredo je reševalna ekipa na območju Skute zaradi zdravstvenih težav pomagala državljanu Francije. Odpeljali so njega in soplaninca. Aktivirani so bili tudi kamniški gorski reševalci.



Danes zjutraj je v severni steni Rjavine padel slovenski plezalec in se poškodoval. S soplezalcem je plezal v navezi, poškodoval pa se je po odlomu oprimka.



V drugem primeru je ekipa s policijskim helikopterjem na območju Kanjavca rešila tujo planinko, ki je na snegu zdrsnila na močno izpostavljenem območju. Če se ne bi ustavila po prvih 20 metrih, bi lahko usodno zdrsela še nadaljnjih 400 ali več metrov nižje proti dolini Zadnjice.

