Kaj se dogaja? V enem dnevu vlomili v dve cerkvi

Na območju Policijske postaje Laško so policisti v ponedeljek obravnavali vloma v dve cerkvi. V Jurkloštru je neznani storilec vlomil v prostore cerkve in kartuzije. Ukradel je nekaj prostovoljnih prispevkov in nekaj gotovine od vstopnin v kartuzijo.

Iz cerkve v Zgornji Rečici pa je neznanec ukradel prostovoljne prispevke.

V obeh primerih je škoda nastala tudi na vratih.