Kaj se dogaja v Celju? Kar trikrat udarili prevaranti, ki da morajo menjati modem

V Celju so policisti obravnavali drzno tatvino. Neznani moški je prišel do stanovanjske hiše, kjer živi starejša občanka in se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, ki prihaja zaradi menjave modema. Občanka je neznanca spustila v hišo, le ta pa ji je, medtem ko naj bi opravljal dela, iz denarnice ukradel bančno kartico. Neznanec je bil oblečen v črne kratke hlače in črno majico, na glavi je imel črno kapo.

Sosedo od oškodovanke pa je isti dan na stacionarni telefon poklical neznanec, ki se predstavil kot predstavnik telekomunikacijskega podjetja in se najavil, da se bo pri njej oglasil glede montaže modema, ki pa je ni naročila. Neznanec na srečo nato ni prišel do občanke.

Na PU Celje opozarjajo občane, sploh starejše, naj neznancev ne spuščajo v stanovanjske hiše oziroma stanovanja če sami niso naročili kakršnih koli menjav telekomunikacijskih naprav. V primeru obiskov neznancev pa naj nas takoj obvestijo. Pokličejo lahko na najbližjo policijsko postajo ali na interventno številko 113.

Včeraj zjutraj so v Celju znova obravnavali primer, ko je neznanec prišel do hiše, kjer biva starejša občanka in jo poskušal pretentati, da je predstavnik telekomunikacijskega podjetja. Občanka ga na srečo ni spustila v hišo. Šlo je za prevaranta, saj je oškodovankin sin preveril pri telekomunikacijskem podjetju, katerega predstavnik naj bi bil neznanec, in so mu potrdili, da na omenjeni naslov niso napotili nikogar.