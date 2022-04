Kaj se dogaja s Sebastienom Abramovom? Neprepoznaven je (FOTO)

Danes so na okrožnem sodišču začeli glavno obravnavo v sojenju Sebastienu Abramovu, ki je javnosti znan predvsem po aferi odrezana roka (brez roke je ostala Julija Adlešič, s čimer so skušali priti do visoke zavarovalnine, a se to ni zgodilo; med sojenjem sta se na koncu odločila krivdo vendarle priznati).

Na zatožno klop je Abramov tokrat sedel zaradi smrti nekdanje partnerice Sare Veber, ki naj bi jo marca 2015 ustrelil po nesreči med čiščenjem puške. Tožilstva ni prepričal, očitajo pa mu umor, zaradi česar bi lahko v zaporu presedel do 30 let. Na sodišče so ga danes pripeljali v lisicah, oblečenega v trenirko, glede na to, kakšnega smo ga bili vajeni pred leti, pa je danes pred nami stal čisto drug človek. Vsaj po videzu ...

Takšen je Abramov danes. FOTO: Dejan Javornik