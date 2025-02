Kaj se dogaja pri pokopališču v Renčah? Trije vozniki so bili njihove žrtve

Policija je bila v soboto s strani voznika osebnega avtomobila obveščena, da so mu med vožnjo mimo pokopališča v Renčah v osebno vozilo mladostniki vrgli kamenje in ga poškodovali. Prijavitelj je enega od njih (mladoletna oseba, državljan Italije) zadržal do prihoda policistov. Na vozilu je nastala materialna škoda v višini okoli tisoč evrov.

Še dva primera metanja kamenja

Prav tako so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali poškodovanje drugega avtomobila. Tudi v tem primeru je neznana oseba v soboto okoli 20. ure vrgla pest prodnatega kamenja iz smeri pokopališča v Renčah proti cesti, ki povezuje naselji Renče in Oševljek v trenutku, ko je iz smeri naselja Renče pripeljal voznik osebnega avtomobila. Pri tem je neznanec s kamenjem zadel levi bočni del avtomobila, na vozilu je nastala materialna škoda. Prav tako so policiste OKC PU Nova Gorica v soboto ob 20.21 ponovno obvestili, da se je voznica avtomobila peljala iz Gradišča proti naselju Renče in tudi njej so v vozilo vrgli kamenje in nato s kraja dogodka zbežali. Na vozilu prijaviteljice materialna škoda ni nastala.