Kaj se dogaja? Pred vagonom v Ljubljani zaznali povišano sevanje

Ob 13.03 so na Krivi poti v Ljubljani delavci Slovenskih železnic in podjetja Dinos opravljali rutinski pregled vagonov kompozicije. Pred enim od vagonov so naprave za merjenje radiološkega sevanja zaznale rahlo povišano koncentracijo.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč enoti Ekološkega laboratorija z mobilno enoto pri izvedbi meritev in opravljanju monitoringa. Po prvih podatkih meritve niso pokazale nevarnih vrednosti, so poročali na upravi za zaščito in reševanje. O dogodku so bile obveščene vse pristojne osebe in službe.