Kaj se dogaja? Neznano kam sta odšli Klara (15) in Maša (9)

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili v četrtek zvečer obveščeni o dveh pogrešanih mladoletnih osebah, in sicer 15-letni Klari Prevc in devetletni Maši Dervišević, obe sta iz Škofje Loke.

Klara Prevc je visoka okoli 165 cm, suhe postave in črnih skodranih las. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črne hlače in oranžen pulover ter obuta v sive čevlje.

Maša Dervišević je visoka okoli 140 cm, srednje postave in svetlih dolgih las. Oblečena je bila v črne pajkice z rožnato črto ob strani in jakno modrozelene barve z vzorcem belih kapljic.

Nazadnje sta bili skupaj opaženi v četrtek okoli 20.50 na glavni avtobusni postaji v Ljubljani.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi mladoletnic niso našli, policisti za pomoč prosijo vas.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o njiju, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Škofja Loka (telefonska številka 04 502 37 00). Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Klara Prevc FOTO: Pu Kranj