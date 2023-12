Kaj se dogaja? Ne le v Ljubljani, vonj po plinu občane vznemiril še na enem koncu Slovenije

Poročali smo že, da je dopoldne Ljubljančane vznemiril vonj po plinu na območju Viča. A kasneje se je to zgodilo še na enem koncu Slovenije.

Ob 12.51 so občani zaznali močan vonj po plinu, ki se je širil iz Izlak proti Kisovcu in Zagorju ob Savi, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Trbovlje mesto in Zagorje mesto ter dežurni delavec Adriaplina po izvedenih meritvah niso zaznali povišanih koncentracij, vonj po plinu pa se še vedno pojavlja v intervalih.