Kaj se dogaja na Štajerskem? To se je zgodilo v Mariboru in na območju Markovcev

V Mariboru in na območju Markovcev so v preteklih dneh obravnavali vloma v bankomat, v enem primeru so storilci povzročili škodo v višini več sto evrov, v drugem primeru materialna škoda še ni znana. V obeh primerih o dogodkih še zbirajo obvestila, so sporočili mariborski policisti.

Občane ob tem prosijo, da policiste nemudoma obvestijo, če (zlasti v nočnem času) v neposredni bližini bankomatov morda opazijo sumljive osebe, oziroma opazijo, da bi te lahko izvedle kaznivo dejanje.