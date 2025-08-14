BANKOMAT

Kaj se dogaja na Štajerskem? To se je zgodilo v Mariboru in na območju Markovcev

Mariborski policisti poročajo o vlomih v bankomate.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Dejan Javornik, Delo
Arhivska fotografija. FOTO: Dejan Javornik, Delo

M. U.
14.08.2025 ob 14:55
M. U.
14.08.2025 ob 14:55

V Mariboru in na območju Markovcev so v preteklih dneh obravnavali vloma v bankomat, v enem primeru so storilci povzročili škodo v višini več sto evrov, v drugem primeru materialna škoda še ni znana. V obeh primerih o dogodkih še zbirajo obvestila, so sporočili mariborski policisti.

image_alt
Ponoči na delu vlomilci: poglejte, kakšno razdejanje so povzročili (FOTO)

Občane ob tem prosijo, da policiste nemudoma obvestijo, če (zlasti v nočnem času) v neposredni bližini bankomatov morda opazijo sumljive osebe, oziroma opazijo, da bi te lahko izvedle kaznivo dejanje.

image_alt
Brata Hudorovac nad bankomat s cvetličarskimi škarjami

