Kaj se dogaja na Obali? Neznanec udaril 86-letnika, iz avta nato izstopila moška s pištolo in sekiro

V ponedeljek opoldan so policiste poklicali izpred prodajalne v Luciji, kjer so imeli težave z več osebami, ki so iz košar pred prodajalno meni nič tebi nič jemale artikle.

To je opazil 86-letni moški in dolgoprstneže opozoril, naj tega ne počnejo. Ti so ga najprej ozmerjali, nato je eden od moških, ki so kradli artikle, 86-letnika udaril, nasilneži pa so nato sedli v avto znamke seat in odpeljali. Med konfliktom je pred trgovino pripeljal še drug avto znamke renault, iz katerega sta izstopila moška, eden od njiju naj bi imel za pasom pištolo, drugi pa manjšo sekiro. Tudi ta sta se kmalu odpeljala.

Avto znamke seat so policisti kmalu izsledili pri Izoli, v njem sta bila dva moška in ženska z otrokoma, zatem so ustavili še renaulta, v katerem sta bila dva moška, ženska in štirje otroci. Nevarnih predmetov pri nikomur od naštetih niso našli.

Preiskava še poteka

So pa 20-letniku iz prvega vozila izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici, 29-letnemu vozniku drugega vozila pa so plačilni nalog izdali, ker je v avtu prevažal preveč oseb, prav tako ni uporabljal varnostnega pasu, tudi otrok ni bil zavaroval z zadrževalnim sistemom. Celotno dogajanje policisti sicer se še preiskujejo in iščejo nasilneže, ki je udaril 86-letnega občana.

Z nasilnim kaznivim dejanjem so imeli policisti, ki za red in mir skrbijo na Obali, opravka tudi v noči na torek. Poklical jih je namreč 59-letnik in povedal, da je na klopi, ko so do njega pristopili mladostniki in mu ukradli telefon. Ko je tekel za njimi, naj bi ga eden od fantov udaril, da je padel. Omenjeno zadevo policisti še preverjajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.