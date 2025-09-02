BLED IN RADOVLJICA

Kaj se dogaja na Gorenjskem? V ponedeljek kar dva napada na policiste

49-letna ženska na območju Bleda najprej agresivna do voznice avtobusa, nato napadla policiste, še pred tem se je na območju Radovljice mladoletnik spravil na može v modrem.
Fotografija: 49-letna ženska na območju Bleda najprej agresivna do voznice avtobusa, nato napadla policiste, še pred tem se je na območju Radovljice mladoletnik spravil na može v modrem. FOTO: Leon Vidic/delo
49-letna ženska na območju Bleda najprej agresivna do voznice avtobusa, nato napadla policiste, še pred tem se je na območju Radovljice mladoletnik spravil na može v modrem. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
02.09.2025 ob 15:53
M. U.
Radovljiški policisti so bili v ponedeljek nekaj čez 10. uro obveščeni o kršitvi javnega rada in miru v bližini ene izmed bencinskih črpalk na območju Radovljice, kjer naj bi dva moška prevračala smetnjake.

Alen grozil z jeklenko in napadel policiste

Po podatkih s katerimi razpolagajo sta moška takoj ob prihodu policistov začela bežati. Kmalu zatem je bil eden izmed njiju v bližnji okolici izsleden in je takoj napadel policista. V nadaljevanju je bil obvladan in so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Prav tako je bil v bližnji okolici izsleden tudi drugi moški, ki je prav tako takoj napadel policista in ga tudi telesno poškodoval. V nadaljevanju je bil obvladan in so bila zoper nejga uporabljena prisilna sredstva. Gorenjski kriminalisti zoper oba mladoletnika zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.

49-letna ženska najprej agresivna do voznice avtobusa, nato napadla policiste

Blejski policisti pa so bil včeraj nekaj čez 17.30 obveščeni o kršitvi javnega rada in miru na eni izmed avtobusnih postajališč na območju Bleda. 49-letna ženska se je na avtobusni postaji nedostojno in agresivno vedla do voznice avtobusa, zato je le ta zaprosila za pomoč policiste, ki so bili takrat v bližini. Po prihodu policistov na kraj se 49-letna ni umirila in napadla policiste. V nadaljevanju je bila obvladana in so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva.

49-letnica naj bi enemu izmed občanov poškodovala kolo in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli 400 evrov. Za ta dogodek pa policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in bodo o vseh ugotovitvah.

Na kraj je bilo poklicano tudi zdravstveno osebje, ki je kršiteljico zaradi nepojasnjenega zdravstvenega stanja z reševalnim vozilom odpeljalo v ustrezno zdravstveno ustanovo. Gorenjski kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. 

