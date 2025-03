Kaj se dogaja na Gorenjskem? Kar dve hudi nesreči pri delu v gozdu v nekaj urah

Škofjeloški policisti so bili v četrtek nekaj pred 13. uro obveščeni o nesreči pri sečnji dreves. Tako je med delom v gozdu na 70-letnega moškega padla veja in ga hudo telesno poškodovala. Na kraju je poškodovanemu prvo pomoč nudil drugi moški, s katerim sta opravljala dela v gozdu, nato pa zdravstveno osebje in reševalci GRS Škofja Loka. S kraja ga je v zdravstveno ustanovo prepeljala posadka HNMP s helikopterjem Slovenske vojske.

O nesreči pri sečnji dreves so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni tudi kranjski policisti. Med delom v gozdu je drevo poškodovalo 66-letno žensko. Na kraju je poškodovani prvo pomoč nudil moški, s katerim sta opravljala dela v gozdu, nato pa zdravstveno osebje. Z reševalnim vozilom je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.