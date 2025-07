Kaj se dogaja? Na Ajdovskem na različnih mestih našli dva mrtva moška

V petek popoldne so ob stavbi novega gasilskega doma v Ajdovščini našli negibnega moškega. Na kraj so prišli policisti in reševalci, ki so ugotovili, da je 77-letni moški iz območja Šempetra pri Gorici mrtev, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Zdravnica je ob prihodu na kraj lahko le potrdila smrt moškega. Ker na njem ni bilo opaziti znakov nasilja, bodo vzrok smrti iskali s sanitarno obdukcijo, so še sporočili novogoriški policisti.

Opazil človeško nogo

V soboto zvečer je občan v reki Vipavi blizu vasi Velike Žablje opazil človeško nogo. Gasilci, ki so ob policistih in reševalcih prišli na kraj, so nato iz reke potegnili moškega, ki ni kazal znakov življenja. Vzrok smrti bodo ugotavljali z obdukcijo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Ob ogledu okolice so novogoriški policisti na bregu reke našli predmete, s katerimi so ugotovili identiteto moškega iz okolice Ajdovščine.