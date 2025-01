Kaj mu je storil ubogi kuža? Na območju Goriških brd ga je nasilnež ustrelil

V sredo dopoldne so policisti obravnavali sum kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v Goriških brdih. Po sedaj zbranih podatkih je neznanec v torek v popoldanskem času na območju Goriških Brd z zračno puško ustrelil psa mešanca. Poškodovanega psa so naslednjega dne pregledali in ga oskrbeli v veterinarski službi. O dogodku je Policija obvestila tudi pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja mučenje živali.