Kaj je počel s tem? Moškemu na območju Ormoža zasegli orožje in veliko streliva

Policisti PP Ormož so v ponedeljek na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo na domu 52-letnika z območja Ormoža. Pri preiskavi stanovanjske hiše so zasegli več kosov orožja in streliva, za katere moški ni imel orožne listine. Gre za dolgocevno orožje kalibra 5,6 mm z daljnogledom, pištolo, kalibra 7,65 mm, večje število nabojev (916 nabojev kalibra 5,6 mm, 283 nabojev kal. 7,65 mm,15 kosov malokalibrskih nabojev), zračno puško z nameščenim daljnogledom in tri nabojnike za avtomatsko puško z 92 kosi nabojev kalibra 7,62 mm).



Zoper moškega bo podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvu po 307. členu KZ, so sporočili iz PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: