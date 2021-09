Kaj je izginila Mihaela Gashi(22) iz Maribora?

Neznano kam je odšla Mihaela Gashi, stara 22 let. Doma je iz Maribora,

nazadnje so jo videli v torek ob 16.30.

Osebni opis

Pogrešana je visoka 159 cm, je suhe postave, ima temne do ramen segajoče lase. Oblečena je v jeans hlače temno modre barve in črno usnjeno jakno, obuta je v čevlje z debelim podplatom.



Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

