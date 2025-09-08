DEFIBRILATOR
Kaj je bilo mladoletniku v Šentjerneju? Udaril po ohišju in ga poškodoval
Predali so ga staršem in zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
V nedeljo malo pred 20. uro je občan obvestil policijo, da je nekdo poškodoval defibrilator v Šentjerneju. Policisti so osebe izsledili in ugotovili, da je mladoletnik z roko udaril po ohišju defibrilatorja in ga poškodoval.
Mladoletnika so predali staršem in zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali na PU Novo mesto.
