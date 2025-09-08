DEFIBRILATOR

Kaj je bilo mladoletniku v Šentjerneju? Udaril po ohišju in ga poškodoval

Predali so ga staršem in zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Arhivska fotografija. FOTO: Voranc Vogel

M. U.
08.09.2025 ob 20:17
M. U.
08.09.2025 ob 20:17

V nedeljo malo pred 20. uro je občan obvestil policijo, da je nekdo poškodoval defibrilator v Šentjerneju. Policisti so osebe izsledili in ugotovili, da je mladoletnik z roko udaril po ohišju defibrilatorja in ga poškodoval.

Mladoletnika so predali staršem in zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali na PU Novo mesto. 

Več iz te teme:

mladoletnik Šentjernej poškodbe defiblirator

Komentarji:

