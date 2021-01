Kadilo se je iz drugega nadstropja, gasilci evakuirali šest ljudi

Danes ob 17.13 se je na Ljubljanski cesti v Kamniku kadilo iz drugega nadstropja poslovne stavbe.



Gasilci PGD Kamnik in Duplica so iz objekta umaknil šest ljudi in notranjost pregledali s toplotno kamero ter nato še prezračili prostore.



Pri pregledu so ugotovili, da se je kadilo zaradi napake na elektro napeljavi v kotlovnici, ki je v kletnih prostorih.



Na kraju so bili policija, reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika, varnostna služba in dežurni delavec elektro podjetja.



Napako na elektro napeljavi bodo odpravili vzdrževalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

